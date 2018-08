Los mejores memes que dejó el gran final de Perdona Nuestros Pecados

Al fin: después de un año y cinco meses, anoche se emitió el último capítulo de la teleserie Perdona Nuestros Pecados, la más larga de los últimos veinte años y que tuvo un peak de sintonía en su final.

Sin duda fue un episodio de alto impacto, que dejó a varios en el camino: Isabel, baleada tras el forcejeo de Armando con el "Carne Amarga", Reynaldo, asesinado a manos de Armando, quien se hizo el muerto por tres meses, y el mismo Quiroga, fusilado para así pagar sus crímenes.

También, vimos sorprendidos la recuperación de Bárbara, las secuelas que dejó el incendio de la iglesia en el rostro de Ángela y alguno que otro final feliz.

En redes sociales, el final de la historia de Villa Ruiseñor causó opiniones divididas, entre aquellos que esperaban un final más elaborado y no tan corto, y otros que estuvieron conformes con cómo se desarrolló el desenlace.

Pero lo que definitivamente destaca entre los fanáticos es eso que tanto nos gusta: los memes. Te dejamos una selección de los más divertidos que dejó el gran final de Perdona Nuestros Pecados.

ahora si que si po viejo culiao #GRANFINALPNP pic.twitter.com/CtW1uKFZ4J

— Belén //-56 TO SEE MY BABY CAM🦋 (@weonaxcamila) August 23, 2018