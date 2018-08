5 lugares en Grecia que DEBES visitar si estás obsesionada con 'Mamma Mia 2'

Después de 10 años e su estreno, 'Mamma Mía' regresa a la pantalla grande con la secuela 'Mamma Mía 2: Aquí vamos otra vez'. Porque claro, ¿hay algo mejor que una película de amor, canciones de ABBA y Grecia?

Sin duda se trata de la combinación perfecta para ser feliz en el cine. Sin embargo, además de las risas y lágrimas que puede provocar la historia, hay efecto extraño e inevitable que muchos sentimos después de verla y eso es el deseo de tomar las maletas y dirigirnos hacia las islas griegas para tener un hotel con una vista de encanto. .

Aunque ambas películas están ambientadas en la ficticia isla griega de Kalokairi, hay que destacar que sólo la primera entrega fue filmada en Grecia (en la isla de Skopelos), mientras que la segunda fue filmada en la isla croata de Vis.

Claro, eso no nos quita la ilusión de conocer las islas griegas en las que está inspirada la cinta. Aquí te mostramos una lista de los lugares que tienes que visitar en tu próxima aventura.

SKOPELOS

Si quieres sentir que estás viviendo en el mundo de Mamma Mia, esta isla es una de las ubicaciones principales de la primera película, por lo que podrás recrear muchas de tus escenas favoritas. Desde el momento en que aterrices, te asombrarás con el agua azul brillante y tal vez encuentres algunos lugares especialmente familiares. Verás los lados del acantilado donde Donna (Meryl Streep) le confesó a Sam (Pierce Brosnam) todo lo que sufrió su corazón en la canción The Winner Takes It All, y es probable que te encuentres tarareando Dancing Queen mientras caminas por las calles empedradas.

SKIATHOS

Al lado de Skopelos se encuentra Skiathos, otra isla que inspiró a Mamma Mía. Cada rincón cuenta con impresionantes callejones, exuberante vegetación y muchos mariscos increíbles. Sin embargo, este lugar es mejor conocido por sus playas y su vibrante vida nocturna. Los lugares más populares para pasar la tarde son Banana Beach o Lalária Beach.

SANTORINI

Santorini es sin duda uno de los básicos en la lista de deseos de todo viajero. Este rincón griego es conocido por sus callejones laberínticos y las casas blancas con techos color azul contrastante. Te encantaría quedarte a contemplar las puestas de sol con tu pareja, o explorar para contemplar el paisaje que rodea la isla.

MYKONOS

Si estás saltando por las islas griegas, definitivamente querrás hacer una parada aquí.En esta isla las fiestas en la piscina y brunches con vista al acantilado son un básico para turistas y lugareños. Algunos de tus bloggers favoritos de viajes y estilo de vida ya han estado vagando por este exquisito lugar y podrás reconocerlo por sus coloridas terrazas donde sirven los mariscos más frescos del Meditteráneo.

