¿Plagio u homenaje? Dramática escena de 'Barcedes' divide a los televidentes

Anoche se emitió el penúltimo capítulo de 'Perdona Nuestros Pecados', en el que pudimos comenzar a ver cómo se van cerrando las historias de Villa Ruiseñor.

Uno de los momentos más comentados y tristes del episodio fue cuando Mechita tenía que despedirse de Bárbara, pues tras el complicado y prematuro parto que tuvo, la profesora no sobreviviría la noche.

Es ahí donde la pareja tiene un dramático diálogo, en el que Bárbara le dice a Mechita que no se arrepiente de nada, agregando: "Yo nací para ser tu mujer". Además, dijo, con la poca fuerza que le quedaba, que "todos luchan pero pocos consiguen lo que quieren, yo lo conseguí… pero parece que a Dios no le gustó mucho verme feliz".

Luego, Bárbara le pide a Mercedes un último favor: "Pon tus labios sobre los míos, y ven conmigo, mi amor", misma frase que hace unas décadas Nice dijo en la reconocida teleserie 'Ángel Malo'.

Algunos televidentes inmediatamente notaron la similitud, pero sus opiniones estuvieron divididas, puesto que encontraron poco original realizar este homenaje y lo consideraron una simple copia.

qué onda la escena copiada de Ángel Malo! es que no se dieron ni la paja de cambiar el diálogo final po wn #VenganzaYVerdad

Me llama la atención la cantidad de gente que no se da cuenta que no es una copia sino un guiño en homenaje a Angel Malo… Que onda su poder de análisis #VenganzaYVerdad

— Pame (@pamsfinds) August 22, 2018