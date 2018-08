"Él nos odia a nosotras": Doctora Cordero revela la verdad detrás de las rutinas de Yerko Puchento

Una particular información fue la que reveló la Doctora Cordero durante el último capítulo de "Síganme los buenos", en donde se refirió a las polémicas rutinas de Yerko Puchento.

La especialista en psiquiatría conversó extensamente con el periodista Julio César Rodríguez, y esbozó sus teorías sobre las razones por las que el humorista tiende a lanzar ofensivas bromas contra las mujeres.

De acuerdo con sus palabras, esto se debe a una decepción amorosa que sufrió Jorge López, el guionista de Daniel Alcaíno, y que lo dejó marcado para toda la vida.

"A López lo botó su polola de la adolescencia, la Claudia Martínez, que ahora es una gran psicóloga", dijo María Luisa Cordero.

Una información que según explicó, conoció gracias a que la aludida es hermana de un notario, que a su vez es amigo de un cercano a la especialista.

"Una vez estábamos en un comida en la casa de los Martínez y salió el tema. Estábamos pelando porque Yerko me dijo unas pesadeces en Vértigo. Por eso el amigo de Fernando dijo ‘ya poh, Claudia, cuéntale a la doctora que tú conoces al desgraciado de Jorge López, ese que la agrede a ella a través de Yerko’", comentó.

"Entonces ella dice ‘yo fui la polola, el amor platónico, de la adolescencia de Jorge López. Y lo chutié porque me latié, porque se me pasó el amor, se me pasó el encanto", detalló.

"¡Él odia a las mujeres! No es ni misógino ni homosexual ni nada. Donde nos pillas nos caga. ¡Ese es López!", sostuvo.

Pero eso no quedó ahí, pues más tarde reveló que López se cortó su cabello tras el quiebre y fue a dejar un mechón a la casa de su ex pareja.

"Yo lo dije una vez: ‘Este drena por la herida. Todavía no elabora la pérdida de su amor de adolescencia y la cortá de pelo’. Parece una leyenda griega. Se cortó el pelo como Sansón… No, a Sansón se lo cortaron… No remontó", comentó la Doctora Cordero.

"Yo se lo dije una vez en un pasillo. Lo pillé, iba con uno del programa, y le dije ‘tú nos tienes monos a nosotras por lo que te hizo la Claudia Martínez Loaiza’. ‘Este nos odia a nosotras porque lo botó su polola de la adolescencia, la Claudia Martínez’", finalizó.

