Nuevo cambio en Pasapalabra genera indignación en sus fanáticos

Pasapalabra se ha sabido ganar el cariño de la gente, siendo uno de los programas más comentados y vistos de Chilevisión.

Al espacio le quitaron el día lunes para dar paso a Bake Off, y este domingo 26, se emitirán ambos programas, yendo el de Carola de Moras primero, a las 21:30 horas.

El anuncio produjo la indignación de los fanáticos del programa conducido por Julián Elfenbein, quienes se molestaron porque irá más tarde, a las 23:00.

Mira aquí sus comentarios:

En vez de juntar #PasapalabraCHV con Bake Off, por qué no lo juntaron con #thewallchv. @chilevision no maten el mejor programa que tienen #PasapalabraCHV

— peluxinita (@peluxinita) August 20, 2018