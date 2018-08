Las cosas más estúpidas que han dicho las Youtubers colombianas

Son la nueva voz de su generación. Seguidos por millones de personas, sus opiniones sobre lo divino y lo humano son ley para adolescentes e incluso jóvenes que aún forman su criterio. Su poder es incalculable… pero también su poca capacidad de reflexión.

Sí, los Youtubers saben que el medio es el mensaje y lo han hecho bien. Han hecho lo que ni la escuela ni la televisión pudieron. El problema es que a veces su limitado criterio hace que sus opiniones pequen de intolerantes y discriminadoras. Incluso sus acciones. Y estos son los ejemplos más sonados en Colombia.

Kika Nieto y su opinión ante los gay

#LasIgualadas: Kika Nieto cree que ella es la única que tiene derecho a dar su opinión. https://t.co/pA4ZAYBpNV pic.twitter.com/n1YT0jWDL1 — El Espectador (@elespectador) August 14, 2018

"Sin embargo los tolero" es uno de los memes más populares de este año. Así fue la declaración de Kika Nieto en un video en el que se le preguntaba por la comunidad LGBTI. Basada en su cristianismo, afirmó que Dios les juzgaba, mas ella no: "

"Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó al hombre y a la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer con el hombre y ya. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien. Sin embargo, lo tolero”, afirmó en su día. Muchos protestaron. Pero lo peor fue que Kika, ante el video de "Las Igualadas", trató de censurarlas con recursos judiciales. Y perdió.

Tuti Vargas y "la contaminación visual"

Viajas como turista. Quieres foto de turista. Estás en el Taj Mahal y lo quieres vacío para tu foto. Y te refieres a los demás turistas que llegaron allí como tú, cómo “contaminación visual”. ¿Es en serio? — Beatriz Arango (@Bearangomoda) August 18, 2018

No hay odio por ninguna parte! Una vez te conviertes en “influencer” debes asumir cierto grado de responsabilidad en tus publicaciones. A la vez, asumir que adicional a los aplausos de los seguidores, vendrán comentarios necios y q no aportan, pero también criticas constructivas — Cata González L. (@Katygl) August 19, 2018

Tuti es una youtuber influyente, pero NO ES LA PRINCESA DIANA PARA QUE LE DEJEN SOLO EL SPOT DE UNO DE LOS LUGARES MÁS VISITADOS DEL MUNDO, o sea el Taj Mahal. No, chica, no puedes tratar a los otros como "contaminación visual" cuando están haciendo lo mismo que tu. Sin contar que lo único que puedes contar de tu viaje es tu sufrimiento para tomarte una foto. ¿En serio?

Pautips y la depresión

La OMS catalogó la depresión como una enfermedad de salud pública que afecta a 300 millones de personas. El suicidio es una consecuencia de la misma y es un problema serio. Pero Paula Galindo cree que el que se suicida puede curar su enfermedad solo saliendo a caminar y viendo el atardecer y tiene que agradecerlo. Hija, si con solo caminar se curara no hablaríamos siquiera de sistemas de salud colapsados y todo el mundo andaría tan embobado como tú con tu opinión tan limitada desde tu ignorancia y tu privilegio, tan feliz y agradecido viendo pajaritos y amorts porque la tristeza y las enfermedades mentales no existen en tu reino mágico.

pautips, la gente q se suicidó necesitaban apoyo, pero personas como vos q sueltan tan facil un "no valoras las cosas" no ayudan en NADA, no es porque "no reconoce que hay cosas buenas" y ya, es por algo mucho mas alla y si no vas a aportar, mejor no toques un tema asi sin saber pic.twitter.com/XBCAUmkqTM — rodrigo 😀 (@vigevaniestafa) August 13, 2018

