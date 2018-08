Así puedes saber quién vio tu foto de perfil en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación más utilizada en el mundo cuando se trata de mensajes de texto, millones de usuarios la abren a diario ya sea para comunicarse con sus amigos, familia o solo para estar al tanto de los pasos de una persona. Si esto último te sucede y quieres saber si alguien está al pendiente de ti, conoce lo que debes hacer.

Hasta ahora, WhatsApp no permite saber quién vio tu foto de perfil pero ya hay una solución para ese pequeño problema.

La aplicación "Profile Tracker for WhatsApp", permite ver las personas que han visitado tu foto de perfil, cuánto tiempo han estado viéndola, si aplicaron zoom o si guardaron la foto. Esto de verdad cae como anillo al dedo, sabremos si una persona nos ‘stalkea’ o un ex molesto no quiere dejarnos tranquilas.

Solo está disponible para los teléfonos móviles con sistema operativo Android, fácilmente descargable a través de la Play Store. Se espera su pronto lanzamiento para iOS.

Para su uso se debe descargar la aplicación e instalarla en el teléfono. Desarrolladores de la app aseguran que la información suministrada en cien por ciento confiable y cuenta con un buen puntaje en la tienda de aplicaciones.

Atrévete a probarla y ya sal de duda sobre quién visita tu perfil todos los días.

Te recomendamos en video