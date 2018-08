Verónica Castro revela cómo llegó a convertirse en Virginia en La Casa de las Flores

En una entrevista concedida al programa 'Ventaneando' de México, la reconocida actriz, Verónica Castro relató como llegó a obtener, casi por casualidad el papel de la matriarca de La Casa de las Flores, Virginia de la Mora.

Vero causó polémica durante su primera visita al canal mexicano, Azteca TV, luego de que toda su carrera la hiciera de lamano del canal de la competencia, Televisa.

La actriz de 65 años, quien estuvo en compañia del director de la serie original de Netflix, Manolo Caro, contó que ambos se conocieron por medio de su hijo Michell Castro, quien se dedica al cine y la fotografía.

Durante la amena conversación en el programa de farándula, la Castro recordó que llegó al elenco estelar de La Casa de las Flores, por cosas del destino y que la propuesta surgió casi por casualidad y en medio de una broma.

"Estaba yo haciendo teatro, en El Aplauso y el llega él (Manolo Caro)y le digo ¡ay mi amor que bueno que viniste, ¿que no me quieres, no te caigo bien?… estas haciendo tus chambas, que si el cine, que si famoso, ¿no me vas a dar chamba?", le dijo Verónica.