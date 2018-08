¡Costosa travesura! Esta pequeña de 6 años gastó 350 dólares en juguetes de Amazon

Una travesura durante la niñez es algo muy frecuente y hasta conmovedor, que logra desatar risas entre la familia entera.

Pero cuando se trata de ir más allá de usar los zapatos y el maquillaje de mamá o comerse las galletas a escondidas, es motivo de asombro.

Es el caso de Kaitlin, una niña de seis años, quien ya ha logrado envolver a su mamá en una tierna pero atrevida estrategia para conseguir lo que desea, haciendo uso del dinero de otros.

Por su cumpleaños, a Kaitlin le permitieron pedir una Barbie usando la cuenta de Amazon de su madre.

Bajo supervisión, hizo exactamente eso. Sin embargo, más tarde, le preguntó a su madre si podía regresar al sitio web para rastrear su paquete.

Al parecer, fue en ese momento cuando Kaitlin se sintió atraida a la maravillosa sensación de 'agregar al carrito' todo aquello que deseas y la opción 'entrega en un día'.

La prima mayor de la pequeña, Ria Diyaolu, le contó a BuzzFeed:

Caitlin, en un frenesí de compras que sería la envidia de cualquier niño pequeño, gastó 350 dólares en juguetes, videojuegos y juegos de mesa.

Así que la mayor sorpresa estaba por venir.

My badass little cousin ordered $300 worth of toys w/o my aunt & uncle knowing. This is a picture of how everyone found out. pic.twitter.com/wHWVhsMBYI

Según Ria, no castigaron a Kaitlin, pero excepto la muñeca Barbie, devolvieron el resto de los juguetes a Amazon.

En Twitter los usuarios comentaron que la madre de la chiquilla no es la única que ha criado a una pequeña estafadora.

When my son did it they offered to extend my prime membership for an additional 3 months for free… He ordered $473 worth of toys.. And a white comforter 😩

— Ashley V.💋 (@SuperSaiyan19xx) August 13, 2018