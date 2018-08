¡Aterrador! el teaser de la película 'La Monja' sale de YouTube por provocar ataques de pánico

La nueva película de terror "La monja" no se ha estrenado aún, pero desde ya parece estar logrando su cometido de aterrorizar a la audiencia en YouTube.

El spin off de la saga 'Expediente Warren', fue retirado de la plataforma de videos Youtube, luego de que varios usuarios retuitearan una advertencia sobre su impactante contenido

El video de tan solo 6 segundos es impactante, sin mencionar engañoso.

Lo primero que notarás es un ícono de volumen en la pantalla que se va bajando hasta quedar en silencio, lo que da la sensación de que a continuación no escucharemos nada, hasta que de repente aparece la monja Valak con un grito desgarrador y demoníaco.

El trailer pudo haber tenido una mejor recepción si hubiera sido dirigido a los fanáticos del horror.

En su lugar, el video se reproduce como anuncio previo a videos buscados y no relacionados, asustando a los usuarios más desprevenidos.

Acá puedes ver el teaser, bajo tus propio riesgo:

La polémica no tardó en causar revuelo en las redes sociales y esta fue la usaria que encendió las alertas.

Después de recibir más de 100,000 retweets, el equipo oficial de YouTube en Twitter respondió para anunciar que el clip fue retirado.

Appreciate you bringing this to our attention! This ad violates our shocking content policy and it's no longer running as an ad. More info here: https://t.co/dOUocjUevh

— Team YouTube (@TeamYouTube) August 14, 2018