‘Roberta Pardo’ y ‘Diego Bustamante’ hablan sobre su participación en esta nueva versión de RBD

El miércoles 8 de agosto fue la gran premiere de La Casa de las Flores en donde asistieron diversas personalidades del entretenimiento mexicano. Entre ellos se encuentran los ex RBD Christopher Uckerman y Dulce María.

Por separado, la revista Quien conversó con ellos y preguntó sobre su participación en la nueva versión de RBD, llamada Like. Ellos se convirtieron en una de las parejas más románticas y favoritas de las telenovelas juveniles mexicanas. Su participación como Diego Bustamante y Roberta Pardo continúa obsesionando a los fans.

Christopher Uckerman habló sobre sus nuevos proyectos

El actor comentó que no colaborará en este nuevo proyecto dado que para él es una etapa increíble, pero que ya acabó:"No, para mí ese ciclo ya terminó". Por su parte, aprovechó a contarnos que estará debutando en la próxima serie de televisión en Netflix basada en el libro El Diablo me obligó.

“Diablero es un proyecto que yo llamo de terror folclórico. Muestra a México como realmente es, no la parte bonita que a veces muestran en las películas, sino zonas reales como Tepito y Tlatelolco. La serie trata de Ramiro Ventura, un sacerdote que no hace exorcismos, no conoce el inframundo, sin embargo recurre a un cazador de demonios (Diablero) y a una experta en fenómenos paranormales para encontrar a una niña secuestrada por el bajo mundo de la Ciudad de México”.

Mientras tanto Dulce María nos comentó

La eterna Roberta Pardo, uno de los personajes preferidos de la audiencia y sin duda el de mayor fortaleza no estará dentro de la serie. Nos entristeció mucho enterarnos de esa noticia pero tiene todo el sentido las razones que Dulce reveló.

“Lo platicamos Pedro Damián y yo; si lo hago mi participación sería como Dulce María, porque el personaje de Roberta fue tan emblemático y rebelde que llegar de seria como maestra, pues no, la verdad no le queda. Pero les deseo todo el éxito del mundo”.

Dulce María también reveló sus planes futuros:

“Estoy por estrenar Origen, mi nuevo proyecto musical, que presentaré el 5 de octubre en el Teatro Metropólitan. Para mí este disco es muy importante porque es la primera vez que estoy involucrada en todo, desde arte, fotos, hasta música y composición. Estoy muy emocionada y aunque por ahora estaré de lleno en la música, no descarto regresar a la actuación más adelante”.

