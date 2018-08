Aprende cómo escuchar los audios de WhatsApp antes de enviarlos

El servicio de mensajería utilizado por millones de personas, WhatsApp, nos permite comunicarnos no solo por chat sino también por video y con cortas notas de voz.

Ahora hay una posibilidad de escuchar las notas de voz antes de enviarlas, esto cae de maravilla para revisar si no dijiste algo de más o si en el fondo de tu locución no se escucha algún ruido raro. Si bien WhatsApp no permite escuchar la nota, hay un pequeño truco que puedes utilizar y te lo explicamos paso a paso:

-Comienza por abrir la conversación donde quieres enviar la nota de voz.

-Presiona el botón del micrófono, mantenlo oprimido para que comience a grabar y luego desliza hacia arriba, esto deja abierta la grabadora para que puedas hablar sin mantener el dedo pegado.

-Graba la nota de voz sin tocar ningún otro botón y luego pulsa la flecha hacia atrás para salir de la ventana de conversación pero tranquila, la grabación no se perderá.

-Cuando abras de nuevo la ventana de chat, verás que allí está la grabación pero sin haberse enviado. Ahora la puedes escuchar y decidir si la envías o no.

El truco funciona para celulares con sistema operativo Android y para iPhone.

