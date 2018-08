La foto inédita de Kate Middleton que recuerda el vestido de la venganza de Diana

19 June 1994: Greeted by Baron Peter Palumbo, former chairman of the Arts Council of Great Britain, Princess Diana arrives for a gala event at the Serpentine Gallery in London, wearing a black chiffon dress designed by Christina Stambolian ■ 19 يونيو 1994: البارون بيتر بالومبو، الرئيس التنفيذي السابق لمجلس فنون بريطانيا العظمى يستقبل اﻷميرة ديانا أثناء وصولها إلى معرض سيربينتاين للفنون في لندن لحضور حفل خيري. وقد ارتدت اﻷميرة فستانا أنيقا صنع من قماش الشيفون اﻷسود من تصميم المصممة اليونانية كريستينا ستامبوليان ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا

A post shared by Princess Diana Forever (@princess.diana.forever) on Jun 26, 2017 at 10:46am PDT