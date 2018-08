¡Todos somos Paulina! 10 tuits que te harán amar el #PaulinaDeLaMoraChallenge

La fiebre de la serie de Luis Miguel parece haber encontrado a una digna sucesora y sí, nos referimos a 'La Casa de las Flores', producción de Netflix que se estrenó el pasado fin de semana y ya es todo un fenómeno viral.

Uno de los personajes que se robó el corazón y las risas de muchos es el de Paulina de la Mora, interpretado por Cecilia Suárez, quien gracias a su estupenda interpretación ha logrado ganarse el corazón de internet.

To do por Pau li na se me que dó es te mal di to a cen to. Por eso ten dré que ha blar to do el día así.

¡Me en can ta eso! La me jor par te fue cuan do Pau li na a ga rró las chi chis. 😂#PaulinaDeLaMoraChallenge #LaCasaDeLasFlores #PaulinadelaMora

— ∆ A L B E R T O ∆ (@AlbertoMadin) August 13, 2018