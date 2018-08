Esta es la razón por la que Paulina Rubio 'muere' asfixiada dentro de un auto

Mis amigos de PETA y yo gritamos este mensaje a pulmón abierto: Nunca dejes a nadie dentro de un automóvil estacionado y, si llegas a ver un perro en peligro dentro de un vehículo en un día caluroso, por favor, haz lo que sea necesario para salvarlo @officialpetalatino 🐶😍 My friends at PETA Latino and I are shouting this message from the rooftops: Never leave anybody inside a parked car, and if you happen to see a dog in danger inside a vehicle on a warm day, please do whatever it takes to get him or her to safety. #safetyfirst #doglover 🐶😍

