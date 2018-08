10 Divertidas caricaturas que resumen el valor del Día del Orgasmo Femenino

Muchas veces me he callado, he fingido, he aguantado… por vergüenza, por aburrimiento, por cansancio, por no hacerle quedar mal.. Con el tiempo he aprendido que el sexo en compañía es mucho mejor cuando hay buena comunicación. Hoy, que es el día del orgasmo femenino, creo más necesario que nunca hablar de ello, no todo gira alrededor de la penetración, así que dilo, pídelo, explica lo que te gusta, por las que nunca lo han experimentado, por esas que lo descubrirán pronto y por las que lo disfrutan sin parar. #fightforyourrighttoparty #diadelorgasmofemenino

A post shared by Lyona Ivanova (@lyona_ivanova) on Aug 8, 2018 at 7:01am PDT