No conquistó al público: el criticado debut de Carola de Moras en "Bake Off"

Anoche fue el debut del esperado programa 'Bake Off', espacio que busca encontrar al mejor pastelero amateur del país y que se transmitirá todos los lunes en Chilevisión.

Por supuesto que los televidentes evaluaron con sentido crítico el primer capítulo, reparando en cómo se desempeñaron el jurado y la animadora, Carola de Moras, quien ha estado en el ojo de la polémica este último tiempo.

En redes sociales, un grupo de gente evaluó cómo se desenvolvió Carola, y muchos la calificaron de fome e incluso de falta de carisma, aconsejándole que trabajara en su simpatía y cercanía con la gente.

Mira aquí lo que escribieron en Twitter:

No me gusta la Carola de animadora, eso no más #BakeOffChile

— NN 🇨🇱 (@Baaripi) August 7, 2018