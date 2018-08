Facebook se cayó y así reaccionó internet

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas del mundo, cada que ocurre algo con esta red social, es inevitable.

Esta mañana Facebook presentó fallas y los memes y las reacciones nos hicieron sentir hermanados con el mundo.

Justo ahora que me salió una entrevista de trabajo y no me acuerdo la dirección por que está en los mensajes. Volvé FB #facebookdown

— Victoria (@Vyctorius000) August 3, 2018