¡Realeza Rebelde! Lady Amelia Windsor hizo topless en Ibiza

Mientras Meghan y Kate se preocupan por seguir al pie de la letra el estricto protocolo de la corona británica, (o al menos lo intentan), la 'royal rebelde' Lady Amelia Windson vuelve a hacer de las suyas.

Esta vez, la chica de 22 años se deshizo del corpiño de su traje de baño en las playas de Ibiza y se paseó por Santa Eulalia, sin miedos ni complejos, bajo el sol y el lente de los paparapzzis.

Lady Amelia Windsor – 38th in line to the throne – sunbathes TOPLESS https://t.co/RWYXSF6MtW

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 1, 2018