Este es el emoji que mandan los hombres enamorados por WhatsApp

Hombres enamorados por Whatsapp

Los emojis se han convertido en una forma de lenguaje en donde se expresan muchas emociones de manera implícita. Hombres, mujeres, jóvenes, adultos; todos ya acompañan sus textos con estos famosos iconos.

También se ha demostrado que la inclusión de estos emojis dentro de los textos reflejan muchos sentimientos que en ocasiones no atrevemos a decir explícitamente.

WhatsApp y sus emojis se han convertido en una forma de admitir, de pelar, de confesar todo aquello que antes teníamos miedo de manifestar. Ahora preferimos interactuar a través de este medio en lugar de hacerlo por teléfono y a veces hasta en persona.

Esto no siempre es beneficioso puesto que nos escondemos detrás de una pantalla para sentirnos seguros y no enfrentar aquello que tanto miedo nos da. Es decir, las reacciones de la otra persona son más fáciles de lidiar cuando no estamos enfrente de ella.

Los emojis suelen suavizar los mensajes

En los mensajes no podemos dar la entonación que deseamos por lo que acompañamos los emojis para sustituir nuestro tono de voz. Una cara enojada, un chango riendo, un corazón, todo ayuda a dar la entonación que pretendemos que tenga lo que estamos enviando.

Diversos estudios han revelado qué prefieren poner los hombres enamorados a través de sus mensajes; según el sitio de citas Speed Dater:

El 37% de los hombres usa el emoji de carita tirando un beso cuando quiere dar a entender un interés romántico.

Cuando te están mandando a la friendzone

Cuando te lanza un guiño, las lágrimas de risa, el robot o la carita sonriente es que solo desean la amistad.

El guiño coqueto refleja que solamente quiere un encuentro casual y busca coquetear.

Mientras tanto las mujeres

Las mujeres prefieren usar el changuito cuando están coqueteando.

