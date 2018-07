Cantante de "Rojo" anuncia repentina renuncia al programa

Quiero agradecer a todooos los que me han apoyado en esta etapa de mi vida!! Muchas gracias por todos los mensajes lindos que recibo todos los días de ustedes!!! Pero les quiero decir que aunque fue una decisión difícil tomar he decidido que lo mejor para mi es seguir haciendo mi música fuera de rojo, haciendo lo que yo amo sin restricciones!!🕊🕊 Espero que los que me apoyaron dentro de rojo me pueden seguir apoyando fuera ❤️!!! Yyy…..ahora a darle todo con mi música 😈💪🏽🙏🏽

A post shared by Paloma Castillo (@palomamami) on Jul 26, 2018 at 2:02pm PDT