¡Al fin! Netflix permitirá personalizar el avatar y te dejará elegir a un personaje de tu serie favorita

Por primera vez Netflix renovó sus iconos para las imágenes de perfil de los usuarios y ahora podrán elegir un diseño diferente, con acentos de color, y con una apariencia más nueva y cuidada.

Además de los iconos clásicos de Netflix renovados, la plataforma ahora ofrece la posibilidad de elegir entre 100 nuevos avatares, todos ellos representando algunos de los personajes más emblemáticos de series y películas como Stranger Things, The Defenders, Bright, Orange is the New Black, La casa de papel y otras.

"En el capítulo de hoy, los millennials descubren cómo personalizar los perfiles de la plataforma", escribió Netflix a través de su cuenta en Twitter acompañado de un origina video que muestra las nuevas opciones de avatares.

En el capítulo de hoy, los millennials descubren cómo personalizar los perfiles de la plataforma. pic.twitter.com/cy7rVZxq2W — Netflix España (@NetflixES) July 26, 2018

Para poder modificar el avatar y comenzar a usar uno de los incluidos en este nuevo pack, únicamente tendrás que acceder a las preferencias del perfil y elegir qué imagen se quiere utilizar como avatar de la cuenta.

En un principio, los avatares de personajes de series y películas solo parecen estar disponibles a través de la versión web de Netflix, aunque ya se ha confirmado que más adelante llegarán a las variantes para móvil y SmartTV.

