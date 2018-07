10 datos que vuelven aun más intenso y tétrico el romance del príncipe Carlos y Camilla Parker

#backintime #camillas #camilla #princecharles #ClarenceHouse #royalty #life #wedding #princessdiana #windsorcastle #thatwasthenthisisnow #camillaparkerbowles #theduchessofcornwall

A post shared by I'm Cathy♡So Nice to Meet YOU♡ (@thepinkyprincesspoet) on Jul 12, 2018 at 10:40pm PDT