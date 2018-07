¡Viva el amor! Mexicano se casará con una chica rusa que conoció durante el Mundial

Miguel Minoru, un mexicano que viajó al Mundial de Rusia 2018 para apoyar a su selección, se casará con Cristina, una voluntaria de origen ruso que conoció durante sus visitas a los estadios.

El hombre de 27 años conoció a Cristina luego de perderse caminando por las calles de Moscú, se acercó a ella para pedirle orientación y comenzó el romance.

"Me dijo que me acompañaba. La invité a comer, me dijo que no, pero su teléfono sí me lo dio. No hubo día que no nos viéramos o habláramos. Es difícil de explicar, sólo me enamoré”, confesó Minoru a un medio de comunicación tras arribar a México.

La conocí en Rusia el primer día que llegue, antes del partido de Mexico.. le pedí orientación de un lugar, me contestó que me acompañaría.. pero jamás pensé que era para toda la vida 😳 me les caso compás 😎❤️ ayer regrese por ella Posted by Miguel Minoru Fukuhara on Monday, July 16, 2018

“Ella es de Ekaterimburgo. Fui al México contra Suecia y me llevó a conocer a su familia, como amigos. Allá son personas muy humildes, con cierta ingenuidad”.

El amor fue tal que Minoru se perdió el partido de su selección contra Brasil para pasar tiempo con Cristina. Después de este partido, regresó a su casa y le contó a su familia que le pediría matrimonio.

Comentó entre risas "No soy tonto. Al principio pensé que sólo era emoción por haber conocido a alguien, pero con el paso del tiempo vi que era algo real. Cuando mi madre se enteró me dijo que tuviera cuidado, que no me fueran a sacar los órganos”.

Le pidió su mano el día de la final del Mundial, justo en el lugar donde se conocieron y ella aceptó, incluso está aprendiendo español para comunicarse mejor.

