Participante de Pasapalabra rompe el silencio tras polémica eliminación

Tras el polémico capítulo de Pasapalabra donde Felipe, el llamado "hijo de soa Ledy", fuera eliminado en un confuso rosco para el público, las reacciones siguen a la orden del día.

Y es que según los televidentes, la última respuesta estaba arreglada, acusando a la producción de falta de rigurosidad.

Fue por este motivo que Felipe Morales, profesor de física, decidió a través de su Facebook realizar una declaración respecto a su eliminación del programa.

"Declaración pública: 1- No me ‘robaron’ el rosco. Perdí en buena ley, por errores propios. 2- Julián Elfenbein me cae bien", escribió en su red social.

Además, el participante agregó en los comentarios de su publicación, respecto al conductor Julián Elfenbein: "No lo odio, en serio. Es súper buena onda. Yo trataba de concentrarme en el juego, pero tengo claro que el show va más allá de eso, y es parte del programa que el animador meta conversa".

"Y creo que todos los que me conocen saben que no suelo ser bueno para hablar", finalizó.