Memes que prueban que los lunes no son los mismos sin 'Luis Miguel, la serie'

Los lunes no volverán a ser los mismos, desde que ayer no tuvimos un nuevo capítulo de 'Luis Miguel, la serie'. Aceptémoslo, llegas a la oficina y no hay una escena que platicar, no hay Luisito Rey a quien odiar y siendo sinceros, esta redacción ya no es la misma sin Luis Mi.

Este meme lo explica todo.

Los lunes ya no son lunes sin #LuisMiguelLaSerie

Parece que falta algo, jeje. — J.P. Scully (@JesusPorrero) July 23, 2018

A favor, hagamos una terapia grupal y démonos abrazos.

#FelizLunes debe existir una terapia post #LuisMiguelLaSerie no paro de escuchar su música e investigar por todo Internet 🕵️‍♂️ #Nonospuedesdejarasi #fb — iJohan A. Márquez (@iAMarquez_) July 23, 2018

De verdad, necesitamos hablar con Netflix, no nos puede dejar así.

Es bien feo que el tema del día sea que ya no hay más Luis Miguel, la serie.

No ma que feo se siente que sea lunes y no poder generar mame con la serie de Luismi 😭😭😭. #LuisMiguelLaserie #LuisMiguel — 6SN Inoportuno #GameltaProSeries (@InoportunoG) July 23, 2018

Yo tampoco sé.

La de nosotros tampoco.

Mi vida ya no es divertida sin #LuisMiguelLaSerie — Gloria Bustamante (@GloSB) July 23, 2018

Sin duda, este lunes sabe diferente.

Un lunes distinto…

Sin la sensación de saber ¿Qué pasó con Marcela? ¿Es o no la hija de LuisMi? ¿El tio abre o no la boca? #LuisMiguelLaSerie — Marcela Valencia R. (@marcelitaVale) July 23, 2018

