Camilla Parker hizo enfurecer a los príncipes Harry y Guillermo y se ha vuelto a ganar su desprecio

Se filtra conversación comprometedora entre #CamillaParker y el #príncipeCarlos cuando eran amantes 😱💔 ¡No podrás creer lo que dijo Lady Di! Link en nuestra bio 👆🏼#CosmoMx #CosmoNews

A post shared by Cosmopolitan México (@cosmopolitanmx) on Aug 10, 2017 at 9:57am PDT