5 verdades de la princesa Diana que muchos creen son mitos

La princesa Diana llevó una vida digna de ser documentada. Muchos creen que fue víctima de las estrictas reglas de la realeza, mientras que otros creen que todo fue planeado por ella. Se casó jovencita, tuvo una vida polémica llena de amantes (igual que su esposo), y rompió el protocolo más de una vez.

Desde pequeña estuvo destinada a grandes planes, pero nunca creyó llegar hasta la corona. Lamentablemente su muerte fue trágica y sigue doliendo a quienes la siguen con tanto cariño, y por supuesto, a sus familiares.

Se vieron solamente en 13 ocasiones antes de la boda, pero aún así se enamoró perdidamente de él.

“Me sedujo con su labia. Era como un mal arrebato, estaba encima de mí y pensé 'ufff' (…). Al principio me llamaba durante una semana y luego no me habló durante tres semanas”, llegó a confesar Diana.