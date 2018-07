El día que la princesa Diana rompió el protocolo con su amor por el ballet

La princesa Diana amaba el ballet y soñaba con hacerlo profesionalmente. Su sueño de alteza era ser una primera bailarina sobre el escenario. De hecho, era tan apasionada del baile que phasta su muerte, tomaba clases privadas.

Diana llegó a visitar continuamente la London Ballet School y se involucró con los bailarines que estudiaban ahí, preguntándoles sobre sus vidas y por qué les apasionaba tanto la danza. Diana se convirtió en una amiga y confidente de todos. Cabe destacar que incluso ayudó a algunos de ellos económicamente.

A principios de la década de los 80', la bailarina Anne Allan fue contratada como tutora privada de ballet para la princesa De acuerdo con su testimonio, Diana primero se acercó a ella para tomar lecciones en 1981, cuando era instructora en el English National Ballet.

Remembering Princess Diana, ballet lover and great lady, who would have been 57 yrs old today. #PrincessDiana pic.twitter.com/D78POV8Hva

