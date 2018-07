Revelan las primeras imágenes de 'Animaniacs'

Desde que se anunció que el reboot de Animaniacs llegará a Hulu, no sabemos mucho de su producción. Sin embargo, el artista de storyboard ha compartido el primer boceto de Yakko, Wakko y Dot.

Como reporta Comicbook, Karl Hadrika publicó en Twitter que ya comenzaron a desarrollar la esperada serie y coloca el arte en donde vemos que los hermanos están molestando a un caricaturista. No te lo pierdas a continuación:

Pleased to announce I’ve started storyboarding on the new Animaniacs! #warnerbros #animaniacs pic.twitter.com/C09Qwg6QE1

— Karl Hadrika (@karl_hadrika) July 12, 2018