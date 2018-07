10 tuits que explican nuestros sentir después del final de 'Luis Miguel, la serie'

Luego de trece capítulos, el final de la primera temporada que revivió la carrera de Luis Miguel llegó a su fin. Como era de esperarse, este episodio dejó varias incógnitas, pese a haber insinuado todo el capítulo que Luisito Rey pudo haber matado a su esposa, al final Hugo López dejó abierta otra posibilidad.

Sí, estamos llenas de preguntas y la pregunta constante desde que inicio la serie no fue resuelta. Marcela, ¿dónde estás?

Así me dejó el último episodio de #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/JPocmobMKm

No, no nos pueden dejar así.

Hugo López es nuestro personaje favorito por siempre.

Comparte este Hugo López para que nunca te falte alguien que te cante la posta y no se haga el misterioso. #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/WBbechDm0a

Qué manera de hacer sufrir a un hijo.

Descripción gráfica de Luisito Rey.

Hugo López sabía que estaba enfermo y le dio una de las mejores lecciones a 'El Sol'.

Micky, hermano, ya eres mexicano.

Sí, Michelle Salas era igualita al cantante de pequeña y este usuario nos dejó las pruebas.

Esto es una trampa para esperar con ansias la segunda temporada, verdad Netflix.

A esperar más de un año por la segunda temporada.

NOOOOOO, NO MAMES, NO ME PUEDEN DEJAR ASÍ #LuisMiguelLaSerie pic.twitter.com/jPFSajBSvG

