Alessandra de Osma, la princesa latina que está te enamorará con su historia de amor

@hello__ru 💖 #alessandradeosma #princess #lawyer #fashion #like4like #model #picoftheday #love #happy #hot #sexy #followforfollow #likeforfollow #smile #peru #follow4follow #likeforlike #texas #followback #married #designer #spain #followforlike #tuesday 🌹300+ followers grateful, thank you! 🍃 Gracias a todos. 🙃

A post shared by @ alessandradeosmafans on Jul 3, 2018 at 1:14pm PDT