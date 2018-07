Esta estrella juvenil abandonó Hollywood por esta sorprendente razón

La una vez estrella juvenil Neve Campbell está alcanzando nuevas alturas, gracias a su nueva película Skyscraper.

Pero cuando la actriz de 44 años apareció en The Late Show para promocionar la película, el presentador Stephen Colbert no pudo evitar preguntarse por qué ella no había protagonizado más éxitos de taquilla en la última década. "Todos te conocen de Party of Five, The Craft, cuatro películas de Scream, House of Cards. Hace diez años, eras la estrella más grande, saliste en una portada de Rolling Stone, presentaste Saturday Night Live. ¡Y luego te fuiste! Fuiste a Londres. ¿Por qué no nos quieres, Neve Campbell? Colbert preguntó. "¿Por qué dejaste América?"

"Solo necesitaba un minuto", dijo Campbell, riendo. "Fue un minuto largo. Fue un buen minuto".

Nacida y criada en Ontario, Campbell dijo que no tenía idea de cómo funcionaba Hollywood antes de ingresar al mundo del espectáculo. "Simplemente no conocía la cultura pop estadounidense en absoluto", admitió. "Y de repente me convertí en actriz y de repente me sucedieron estas cosas".

Cuando Campbell condujo Saturday Night Live en el apogeo de su fama en 1997, por ejemplo, "No estaba tan familiarizada con eso. Estaba aterrorizada. Y luego descubrí que el invitado musical era David Bowie, y mi amigo me decía: ¿David Bowie? ¡Oh, Dios mío! Y yo estaba como, '¿Quién es David Bowie?' No tenía ni idea. ¡Esa experiencia fue tan inútil para mí, porque no tenía ni idea! ¡Como si no tuviera ni idea! "

Aunque continuó trabajando constantemente a lo largo de los años, promediando dos papeles de película por año en la década de 2000, comenzó a ser más selectiva sobre su trabajo alrededor de 2008. "Durante mi época de estrella juvenil, todo golpeaba tan rápido y tan grande que era un poco abrumador, maravilloso, obviamente, y estoy muy agradecida por ello. Pero llegó a un nivel en el que el tipo de cosas que me ofrecían no eran el tipo de cosas que quiero hacer ", dijo.

"Constantemente me ofrecían películas de terror, porque era conocida por películas de terror. O malas comedias románticas. Simplemente no estaba interesada en los guiones y me sentía un poco descontenta con las cosas que me venían a la mente.

Vivir en el extranjero era todo lo que la actriz había esperado que fuera. "Estaba completamente anónima allí. Es muy diferente allí. Literalmente no me molestó ni una vez. La gente me preguntaba qué hacía para ganarme la vida. Yo decía: 'Yo actúo', y me decían: 'Oh. , OK "", dijo Campbell. "¡Fue tan encantador!"

