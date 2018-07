"Me gustaría verte un poquito más desnuda": la polémica frase de jurado de 'Rojo' que encendió las redes sociales

El pasado lunes, nuevos participantes llegaron a 'Rojo: el color del talento', los que deben luchar por ingresar de forma oficial a la competencia.

Una de ellas, Nicole Meza, se presentó por primera vez en el programa con un baile estilo hip hop, utilizando la canción 'Doo-Wop (That thing)' de Lauryn Hill.

El problema se dio cuando uno de los jurados, Neilas Katinas, hizo una cuestionada crítica que encendió las redes sociales.

"Nicole, primero a mí me gustaría verte un poquito más desnuda (…) yo sé que es estilo hip hop, pero tú estás presentándote como una bailarina y seguro no sólo bailarina de hip hop, entonces nos gustaría ver tus movimientos de cuerpo, todo mejor. Entre el pelo y la chaqueta XXXL se perdió mucho movimiento, pero de verdad deberías mostrar mejor y no taparte, para la próxima por favor muestra todo lo que tienes", dijo el bailarín.

Muchos calificaron de machista el comentario de Katinas, mientras otros apoyaron la opinión del jurado, argumentando que sus movimientos no lucían tan bien con la ropa que Nicole tenía puesta.

Me gustaría verte más desnuda ??? WTF el comentario de Neilas #RojoNuevasAmenazas — Matías Hernández🐼🏳️‍🌈 (@keru_dream) July 11, 2018

Broma que Neilas le puso un 5.0 solo pq estaba tapada? Eooowwww #RojoNuevasAmenazas #RojoTVN — bastián. (@basticasas) July 11, 2018

#RojoNuevasAmenazas oye y el Neilas baila en pelotas?? Cómo que ahora para bailar tiene hacerlo con poca ropa?? — Fran ✍️📖📚 (@CamelotLady) July 11, 2018

Que cresta neilas? Tiene que estar desnuda para ver sus movimientos de baile? Estupido #RojoNuevasAmenazas — CLOUD KIRKLAИD 🔥 (@CloudKirkland) July 11, 2018

#RojoNuevasAmenazas Cuando escuche a Neilas diciendo, baila mas desnuda quede en shock pero luego entendí que era solo para poder apreciar mejor los movimientos 😂 — Carol Rib (@PanteritaBalboa) July 11, 2018

Nicole debería quedarse forever. Baila muy bakan 💜 obvio que Neilas qlo la va a webiar pq no es sensual. #RojoNuevasAmenazas — Ana Bolena (@ana_villagran_a) July 11, 2018

“Más desnuda” 😆😆😆 que wea Neilas 🙄❗️ #RojoNuevasAmenazas❤️ — Rafita Lacroix (@rafitalacroix) July 11, 2018

Qué wea si está vestida con ropa de hip hop.. si es un baile de hip hop po, que la evalúe por lo que es, que paja Neilas #rojonuevasamenazas — cuartocrecientte (@Javi_Latorre1) July 11, 2018

Neilas mostrando su machismo innato!! Obvio que le afectó que bailara algo que no es convencionalmente femenino #RojoNuevasAmenazas — Ana Bolena (@ana_villagran_a) July 11, 2018

Como chucha le vai a pedir “menos ropa” a una mina que estA BAILANDO HIP HOP POR LA CHUCHA NEILAS POR QUÉ LA CAGAI SIEMPRE #rojonuevasamenazas — ◟̽◞̽ (@louisndom) July 11, 2018

wtf los jurados hombres? neilas "por favor más desnuda" y vasco "se vio muy bien, felicitaciones a los camarógrafos" #rojonuevasamenazas — – (@modernskin) July 11, 2018

Que terrible como Vasco y Neilas le pusieron menos notas a Nicole solo porque andaba con mucha ropa. Que mierda weon. #RojoTVN #rojonuevasamenazas — Ivette TF (@TobarFu) July 11, 2018

Neilas dijo que nicole debería estar mas desnuda? Que nefasto es Neilas, tu deber es evaluar el baile, no como anda vestida. Neilas le haces muy mal a este programa. #RojoNuevasAmenazas #RojoTVN — Carlos Matias (@krlos_14gb) July 11, 2018

#RojoNuevasAmenazas Neilas ql !!

Pidiendo que la chica baile con menos ropa? A mí me parecío interesante, estaba pendiente de sus movimientos, de sus pasos de baile! Bailo exelente y no mostrando nada! — Susan@ 👣 Patagon@ (@su_sa_na_7) July 11, 2018

Neilas quería ver más piel? Le incomoda que no una bailarina baile algo que no sea"sexy"? a un hombre no le habría dicho eso, estoy segura. #RojoNuevasAmenazas #rojoTVN — cuartocrecientte (@Javi_Latorre1) July 11, 2018

weon ya están mal interpretando lo que dijo Neilas, no dijo que se desnudara, dijo que como bailarina tiene que destapar un poco su cuerpo para destacar sus movimientos. Paren de hablar weas y entiendan lo que escuchan xfa. #RojoNuevasAmenazas — rocío🇨🇱 #RojoOpcion5 (@mukewilIrise) July 11, 2018

Lo que Neilas debio de decirle es que sin la chaqueta se le hubieran notado mas los movimientos, que es lo que queria decir. Y No que la queria "mas desnuda" XD #RojoNuevasAmenazas — Ms. Dor-mell (@Conny_HM) July 11, 2018

no todo es machismo weon, el loco es bailarín el sabe lo que habla, y tiene razón , no se apreciaron del todo los movimientos chao #rojonuevasamenazas — Ro (@Ro97liner) July 11, 2018

Ya salieron los graves 🤦🏻‍♂️ Neilas le dijo que la ropa grande dificultaba la apreciación de sus movimientos. Eso. No la quería desnuda pa acosarla. 😒😒😒#RojoNuevasAmenazas — Herbert Javier (@herberth_29) July 11, 2018

