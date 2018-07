Meghan y toda la familia real 'viajan' a Rusia y protagonizan una divertida serie

🎉11 июля! Стартуем! 11 July!🎉 Мини-сериал😁 🇬🇧"Невероятные приключения британской короны в России, или как мы Гаррика женили"!💥 🇬🇧"Incredible adventures of the British crown in Russia, or how we Harryck married!"💥 ⚠️Следите за обновлениями нашей творческой дружной команды, участникам которой огромное спасибо, что они есть!❤ @tv.polyakova @polyakova.tv @amerikanceva @nikolayalipa @myasnikov_a.87 @dmitrytorin @yulia_bartasheva @nezabudkahats @keep_smile_people @anastasiiatretiakova @evgeniyajuravleva @ostrov_ksu @teatrpravdy Artstudiomerllin.ru #artstudiomerllin #nezabudkahats #ostrovtv #kspcinema #royalwedding #princeharry #MeghanMarkle #queen #queenelizabeth #queenat92 #monarchy #crown #mywork #transformation #tambovkin #dreamteam #greatbritain #england #перевоплощение #пародия #королева #елизавета2 #англия #британия #принцГарри #свадьба #makeupartist #художникпогриму #грим @theartofcosplayofficial @cosplayway @crazy.cosplays @cosplayersandprops @crazy.makeups @grimvideo @kryolan_russia @hm_queenelizabeth @britainsmonarchy @britishmonarchy @queen_elizabeth_fanpage @queenelizabeth @royals.of.europe @theroyalfamily @europeanroyalty_ @nyxcosmetics @makeupforeverofficial @vine_videosos @vines_lady

A post shared by VIKTOR TAMBOVKIN (@viktor_tambovkin) on Jun 30, 2018 at 9:16am PDT