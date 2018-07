Llegó el trailer de la sexta temporada de Orange is the New Black y algunas imágenes inéditas

Sexta temporada de Orange is the New Black

Netflix acaba de liberar las primeras imágenes y el trailer oficial de la sexta temporada de Orange is the New Black. Las damas de Litchfield están de regreso con una voluntad de hierro y nada que perder. En una prisión de máxima seguridad, las amistades se pondrán a prueba y se formarán nuevas lealtades. ¿Se enfrentarán o mantendrán sus lazos intactos?

La sexta temporada de Orange is the New Black se estrena globalmente el viernes 27 de julio.

La emoción que ocasiona Orange is the New Black temporada 6 ha revolucionado todo redes sociales. No hay medio que no esté anunciando la llegada de esta nueva parte de la historia.

¿Por qué deberíamos verla?

Narra la historia de mujeres fuertes, mujeres que han optado por una vía fácil pero eso no las vuelve malas personas ni seres débiles. Al contrario, al conocer la historia de cada una de ellas es imposible no crear un lazo de empatía inmediato.

Es imposible no amar, odiar o hasta sentirte identificado con los personajes de la historia. Asimismo, el romance inherente y al mismo tiempo diluido en la historia la vuelve adictiva.

Aquí algunas fotografías que marcarán esta sexta temporada que tanto hemos esperado. La situación en la cárcel cada día se pone más peligrosa, y salvaje, se cuestionan las amistades y alianzas de los personajes.

Asimismo, otras actrices se irán integrando a la serie para aumentar la presión de la misma historia. ¡No te lo puedes perder!

