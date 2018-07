7 grandes lecciones que Lady Di dejó a las mujeres inseguras

El ejemplo de la princesa Diana

La princesa Diana ha sido un ejemplo de fortaleza, de moda, y de valentía. Su historia, aunque en primera instancia parece de ensueño, tuvo momentos llenos de tristeza y desesperación. Más allá de las tiaras, de las joyas hermosas, y los eventos benéficos, ella tuvo que vivir muchos difíciles situaciones en su matrimonio que atentaron contra su amor propio.

Desde antes de la boda el príncipe Carlos señaló que estaba rellenita, algo que llevó a la joven de ese entonces a caer en la bulimia. Aquí la historia completa.

Las grandes lecciones que nos dejó

1.- A veces para encontrarnos, primero debemos perdernos.

No todos los caminos son iguales ni son fáciles. Muchos pierden el rumbo, se equivocan, se pierden a sí mismos, y eso está bien. No importa cuál sea tu senda, lo único que trasciende es que te sepas encontrar. A veces es el sufrimiento lo que nos permite entender nuestra propia fortaleza, y así fue como se construyó la princesa Diana.

2.-Está bien hablar de nuestros sentimientos.

Diana nunca calló, siempre dijo todo aunque esto le trajera después múltiples consecuencias. No tenía miedo en expresar su infelicidad, sus trastornos alimenticios y sus miedos a estar sola. ¡Qué valentía!

3.-La valentía con la que enfrentó la vida.

Diana rompió reglas, desafió a la reina, y hasta enfrentó a la amante de su esposo. Parecía no tener miedo de nada, pero no era eso. Ella estaba siempre aterrada, solo que lo vencía para no traicionarse a sí misma. Esa es la verdadera valentía.

4.-Que las mujeres inseguras se pueden encontrar a sí mismas.

Pocos días antes de su boda, Carlos le dijo que estaba rellenita. Ella terminó cayendo en una fuerte bulimia por sus inseguridades y miedos. Después de los años a ella le dejó de importar, salía en traje de baño y con un cuerpo que distaba de ser perfecto. Aún así enamoraba a todos por su poderosa actitud que siempre mantuvo.

5.- A veces vale la pena romper las reglas.

Lady Di seguía a su corazón y no al protocolo que tanto se esforzaron por imponerle.

6.-Pero siempre debemos estar en contacto con nuestra humanidad.

Aunque llegó a tener mucha fama, ella jamás perdió su humanidad. Siempre fue una persona caritativa, amable y amada por todos los que la conocían.

7.- La seguridad es la verdadera belleza.

Al final terminó entendiendo lo mucho que valía, lamentablemente para ella fue demasiado tarde.

Nueva Mujer 5 confesiones que Lady Di grabó en secreto: “Mi hijo Guillermo me llamó egoísta” Algunas de las revelaciones de Diana le sirvieron para vengarse de Carlos.

Te recomendamos en video: