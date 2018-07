La respuesta con la que Chrissy Teigen puso en su lugar a quienes la criticaron por publicar fotos amamantando a su bebé

Chrissy Teigen vive la maternidad como quiere, en su máxima expresión, y así lo demuestra en sus redes sociales, donde recientemente publicó una imagen en la que está amamantando a su bebé y por la que fue criticada.

Lo curioso de la imagen, en la que aparece con sus hijos Miles y Luna está en que también se ve que “le está dando pecho” a una muñeca de su hija.

"Luna me ha hecho alimentar a su muñeco, así que ahora mismo me siento como si tuviese gemelos", publicó Chrissy con la imagen.

A lo que una usuaria escribió “Por Dios. La regla, dar a luz y el sexo también son naturales, pero eso no significa que tenga que ver fotos de ello o a celebridades como Chrissy Teigen bañándose o dando de mamar. Ya lo pillamos”.

Christ in a hand basket. Menstruating, childbirth and sex are natural, too, but that doesn't mean I want to see pics of it and/or celebrities like @chrissyteigen taking a bath or nursing. We get it. — Cat'o9Tails (@catclause) July 7, 2018

De inmediato Chrissy Teigen le respondió “Y a mí no me gusta ver fuegos artificiales con mala calidad, ni selfies en Coachella ni millones de fotos en la piscina, pero dejo vivir a la gente. Relaja a tus tetas y sigue adelante en tu página de inicio”.

I don’t care to see grainy fireworks, coachella selfies or infinity pool pics but i let people live. calm your tits and scroll on by. https://t.co/k604IcF55a — christine teigen (@chrissyteigen) July 7, 2018

Y luego escribió “No, estoy de broma. Simplemente publico lo que me pasa día a día, como todos. Cocinando, jugando con los perros, etc. Pero tú haces de la lactancia un problema porque tienes extraños problemas con las tetas".

Nah. Just chillin. Posting daily life like I do with anything else. Cooking, playing with dogs, etc. You make feeding a baby big deal because you got weird titty issues. https://t.co/XI97r2FXxI — christine teigen (@chrissyteigen) July 8, 2018

