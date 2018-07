Horacio Villalobos se defiende de las críticas por su participación en 'La Academia'

El estreno de 'La Academia' trajo consigo varias polémicas, la que destacó fue la de la participación de Horacio Villalobos en el programa de canto.

Varios calificaron al conductor como una persona no apta para estar en el programa. Otros más señalaron que es una persona demasiado crítica, que no es objetivo y siempre se deja llevar por su incendiaria personalidad.

Hace algunos días el mismo conductor se defendió de quienes los señalaron por aparecer en un programa que el mismo criticó de manera muy severa,

"Si yo acepté o no aparecer como jurado en La Academiaes muy mi ‘pedicure’, yo soy una figura pública del espectáculo no un servidor público. Si quieren pedir cuentas a alguien que sea a los funcionarios no a mí", dijo en su programa.