Critican a Camila Sodi por desnudos en la serie de Luis Miguel

El penúltimo capítulo de la serie de Luis Miguel estuvo más ardiente que nunca, pues se puede ver el pasional romance que "El Sol" mantiene con Erika (Camila Sodi); sin embargo estas escenas de amor no le parecieron a muchos.

Y es que en este nuevo capítulo se puede ver que Luisito Rey da a conocer la verdadera nacionalidad de Luis Miguel y después de ese trago amargo, se consuela en los brazos de su nueva novia Erika, hija de Jaime Camil.

Pero al parecer las escenas están demasiado fuertes para algunos espectadores, pues se pueden ver a ambos actores desnudos. Por lo que diversos usuarios comentaron en la cuenta de Instagram de Camila Sodi que era demasiado; además criticaron su actuación.

"Camila es bonita y ya por eso recurre a la encueradera, porque de actriz nada".

"Me chocan los desnudos injustificados en las series y películas, pero bueno…Que valor las atrices que no les cuesta salir sin ropa, aunque sinceramente me chocan, pareciera una forma de llamar la atención y obtener fama más pronto, o recuperarla.. Tipo Ana Claudia Talancón, que se desnudó casi en todas las películas que actuó, y no le sirvió de nada, no pegó en Hollywood…Me quedo con las atrices que no necesitan recurrir a desnudos para llegar lejos…"

"Qué OSO CON MIS PAPÁS :v tenia el volumen casi al máximo"

"Agradecí no ver el capítulo con mis hijos como cada domingo si No!! QUE PENA".

También puedes ver: