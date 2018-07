5 frases de la princesa Diana sobre la maternidad que te ayudarán con tus hijos

El 31 de agosto de este año se cumplirán 21 años de la muerte de la princesa de la gente, como era conocida la princesa Diana de Gales.

La madre de los príncipes William y Harry, fue una de las mujeres de la realeza que se convirtió en una leyenda y un ejemplo a seguir.

Apenas con 36 años de edad, la Princesa Diana falleció en 1997 a causa de un accidente automovilístico cuando viajaba por el interior del Puente del Alma en París. Junto con ella, perdieron las vidas Al-Fayed y su chófer.

Aquí te presentamos 5 valiosas frases sobre la maternidad que dijo la tan amada princesa y que seguro serán de mucha ayuda en tu crianza.

"Quiero que mis hijos entiendan las emociones de la gente, las inseguridades, las preocupaciones, los anhelos y los sueños de los demás".

"Vivo por y para mis hijos. Estaría muy perdida sin ellos".

"Los abrazos pueden ser muy beneficiosos, especialmente para los niños".

"Lucharé por mis hijos lo que haga falta para que puedan sacarle el máximo partido a su potencial como personas y en sus obligaciones públicas".

"No me gusta que me llamen 'ícono'. No soy más que una madre que intenta ayudar".

