El secreto que Luis Miguel reveló en 1989 y nadie entendió

Si recuerdas el episodio 8 de Luis Miguel La Serie, una de las escenas mostró al 'Sol' asistiendo al programa 'Mala noche… ¡No!'. Este se trataba de un show nocturno de variedad conducido por, nada más y nada menos, que Verónica Castro y era uno de los programas más importantes a nivel nacional en los 80'.

La entrevista que se ve en la serie fue real pero los guionistas se centraron en la llamada que tuvo Luis Miguel con su hermano Alex, con quien estaba distanciado. En aquel entonces, Marcela Basteri ya estaba desaparecida y la única teoría que había era que se había fugado con otro hombre, en Italia.

Pero Luis Miguel ya se había dado cuenta que su padre les había mentido sobre su madre, estaba en bancarrota y debía más de 20 millones de dólares a causa de las estafas de Luis Rey.

Este clip de 1989 muestra a Luis Miguel en el programa, respondiendo varias preguntas de Verónica Castro con una sinceridad que pocos tomaron en cuenta. En sus declaraciones se percibe que sentía tristeza y necesitaba mucho a su madre más que nada en la vida, que no le interesaba el dinero ni lo material, sino que tener una familia y alguien que lo comprendiera y que lo viera más allá del ídolo que es.

"No soy tan feliz como yo desearía, desgraciadamente", dijo Luis Miguel en cuanto Verónica le preguntó si disfrutaba lo que hacía. Y es que Micky era el hombre del momento, tenía fama, mujeres enloquecidas por su belleza y la admiración de los grandes cantantes internacionales. Sin embargo, nadie pensaba que a sus 20 años se sentía solo e incomprendido.

Nadie sabía los abusos que Luis Miguel sufría por parte de su padre pero frente a las cámaras decía que ya se había separado de él "para evitar problemas", pues según declara el intérprete, la decisión fue para "conservar el lado familiar y afectivo, lejos del lado profesional". "Preferí quedarme con el padre y no con el representante", dijo Luis Miguel con la mirada al suelo.

"Pues está ahí y hay que utilizarlo pero ojalá no existiera. Cuando grabo un disco pienso en el público y en mí. No estoy muy interesado en Lo que son las ventas porque no me interesa el dinero. Me interesan más otras cosas que las cosas materiales. El cariño de la gente y las vivencias son más importantes. Ellos han sido un gran apoyo en los momentos difíciles que he pasado y que sigo pasando"