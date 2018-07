Mira lo que esta princesa japonesa hará por amor ¡increíble!

La princesa japonesa Ayako está renunciando a su título real por amor.

Según The Japan Times, la princesa de 27 años está comprometida con Kei Moriya, un trabajador de 32 años de la empresa naviera NYK Line. Los dos están listos para casarse en el Santuario Meiji Jingu en el distrito de Shibuya en Tokio el 29 de octubre.

Debido a que Moriya es un plebeyo, la princesa perderá su estado real después de casarse.

Durante una conferencia de prensa el lunes, la princesa Ayako recordó haber conocido a su futuro esposo en diciembre del año pasado. Según The Japan Times, dijo que su conversación se había vuelto "tan animada que no parecía que nos hubiéramos encontrado y que me divertía tanto que me olvidé del tiempo".

Los dos se reunieron luego en un evento en honor al 20 aniversario de Kokkyo naki Kodomotachi, sin fines de lucro. Según la publicación, la difunta madre de Moriya era amiga de la madre de la princesa Ayako, la princesa Hisako, y se desempeñó como miembro de la junta ejecutiva de la organización.

"Como lo conocí muchas veces, me sentí atraída por su naturaleza amable, inteligente y decisiva", dijo la princesa Ayako, según The Japan Times. "No sé cuáles fueron las intenciones de mi madre al presentármelo, pero mientras los dos íbamos a varios lugares juntos y compartimos nuestro tiempo y recuerdos, nos sentimos naturalmente atraídos el uno al otro. Creo que pudimos venir hasta ahora gracias a los maravillosos lazos que comenzaron nuestras madres”.

En cuanto a la propuesta, la princesa Ayako dijo que su novio hizo la pregunta a principios de este año durante la cena en un restaurante.

"Fue muy repentino, así que pedí que esperara mi respuesta", dijo, por CNN. "A medida que hemos profundizado la relación, incluida nuestra familia, amigos y personas relacionadas, tomé la decisión y acepté esta propuesta".

Según The Japan Times, los dos marcarán oficialmente su compromiso el 12 de agosto durante una ceremonia tradicional en la corte.

La princesa Ayako no es la primera realeza de Japón en renunciar a su título real por amor. La princesa Mako también está comprometida con el empleado de la firma de abogados Kei Komuro. Sin embargo, los dos han pospuesto sus nupcias. Según CNN, la boda se realizará al menos en el 2020.

