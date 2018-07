Los mejores memes del encuentro de Andrés Manuel y Enrique Peña Nieto

México pronto vivirá un momento histórico y de transición en donde todos nos veremos involucrados. Las elecciones pasadas arrasaron con lo que se conocía hasta el momento. Los cambios ya se están empezando a dar, y lo primero en donde se está reflejando es en las nuevas reuniones entre MORENA y PRI.

Por ello, la nueva reunión entre López Obrador y Peña Nieto desató una serie de memes que simplemente…¡son hermosos! Aquí te dejamos una recopilación que mejorará tu día.

Peña: aquí en la sala es donde me pongo ver mis videos de "follow me" es un cursito de inglés que te saca de cualquier apuro, ok? pic.twitter.com/C5ZXfkYY8q

— Moises (@Mowgli420) 3 de julio de 2018