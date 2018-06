¿Bryan Adams y Lady Di tuvieron una relación oculta?

14 July 1988: Princess Diana attends a state banquet hosted by the Turkish President Kenan Evren at Claridges Hotel in London to mark the end of his official state visit to Britain. The princess wore the Spencer's family tiara with Queen Mary's Cabochon emerald choker and matching earrings [a gift from Charles] ■ 14 يوليو 1988: اﻷميرة ديانا تحضر مأدبة عشاء رسمية أقامها الرئيس التركي كنعان أورن في مقر إقامته بفندق كلاريدجز الشهير في لندن بمناسبة ختام زيارته الرسمية إلى بريطانيا. وقد ارتدت اﻷميرة التاج الماسي الشهير لعائلة سبنسر مع عقد مرصع باﻷلماس والياقوت، تعود ملكيته في اﻷصل إلى الملكة ماري [جدة الملكة إليزابيث الثانية] حصلت عليه بعد زواجها من ولي العهد، وقرطين من اﻷلماس والياقوت [هدية من زوجها تشارلز] ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا #لندن #قصتها_الحقيقية #أميرة_الشعب

