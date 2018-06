Los morenos de fuego de la Selección Mexicana que conquistaron nuestro corazón

Gran trabajo del equipo!! 💪🏻🇲🇽⚽️… A seguir mejorando y bendecido con el gol como siempre para #Maximomuchachocabron 😂 #vamosmexico #gol #mexvspar

A post shared by Andres guardado (@andresgua18) on May 28, 2016 at 5:50pm PDT