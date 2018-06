Conductora favorita de Televisa se integra a 'Venga la Alegría'

La Era de ‘ Hoy ’ ha terminado

Los chismes, los pleitos, y las inconformidades han definido a esta nueva etapa de ‘Hoy’, el programa que hace mucho era considerado líder de entretenimiento. Ahora la tensión se puede sentir hasta siendo espectador, los nuevos conductores no embonan, los viejos conductores son groseros, y todo está saliendo de control.

Mientras que su competencia de Televisa va en picada, TV Azteca ha aprovechado para reinventarse. La televisora ha conseguido atinarle a varios programas que han subido el rating de manera impresionante. Por supuesto, también ha aprovechado el robo de la gente que en el pasado fue la cara de su rival.

La producción de 'Venga la Alegría' estrenó nuevas secciones con: Penélope Menchaca

La conductora de 49 años había sido fiel a Televisa. Sin embargo, en esta ocasión se unió a la emisión matutina luego de ser parte del jurado del reality show 'Mexicana Universal'.

“Se dice que ejecutivos de la televisora del Ajusco habrían tomado la decisión de incorporar a Menchaca al matutino debido a que le quitaron de último momento el programa especial que conduciría por las tardes, en el lugar del exitoso 'Enamorándonos'.”, cuenta Publimetro.

Los de 'Venga la Alegría' recibieron a la conductora con alegría y mucho cariño. La sección que conducirá es 'Las cosas como son', donde se invitan a los especialistas a debatir de temas específicos.

“Tenía muchos nervios antes de salir al aire, por más que hagas televisión toda la vida no se quitan. Yo soy más como para echar desma***, pero con esta sección sí me interesa que las mujeres nos escuchen, que podamos ayudar a alguien. Entonces me da mucho miedo, aquí no puedo jugar, no quiero que la gente piense que no lo tomo en serio, pero al mismo tiempo tampoco quiero hacer mi sección tan seria.”, declaró la presentadora a Diario Basta!

