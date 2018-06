¡Sobredosis de ternura! El uruguayo Luis Suárez está "embarazado" de su tercer hijo y se enteró en pleno Mundial de Rusia

FELIZ por ser parte de la HISTORIA de URUGUAY cumpliendo 💯 partidos!!!!!! FELIZ por avanzar a Octavos nuevamente 👏👏👏 y MÁS QUE FELIZ por dar la HERMOSA noticia de que esperamos nuestro tercer HIJO @sofibalbi 😍😍😍 GRACIAS A TODOS por el apoyo de siempre en especial a MIS AMORES 😘😘😘😘 HAPPY to be part of Uruguay’s history accomplishing 💯 games!!!!! HAPPY to achieve the final 16 stage again 👏👏👏 and even more HAPPY to share that we’ll have our third child 😍😍😍THANK YOU ALL for the support specially to my loved ones 😘😘😘😘

A post shared by Luis Suarez (@luissuarez9) on Jun 20, 2018 at 12:17pm PDT