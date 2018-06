Este jugador fue elegido como el más sexy del Mundial Rusia 2018

El Mundial Rusia 2018 ha sido colirio para nuestros ojos, pues los jugadores de las diferentes selecciones nos han cautivado en cada juego.

Pero, según una encuesta realizada por la aplicación de citas Meetic, el jugador más sexy del mundial de este año es el español Gerard Piqué.

Según los usuarios de la aplicación, la pareja de la colombiana Shakira, es el jugador ideal de todos los que han viajado a la Copa del Mundo, tanto para tener una noche loca, como para una relación estable.

En la larga lista también se encuentran otros dos españoles: Isco Alarcón (segundo puesto) y David de Gea (cuarta posición). Zlatan Ibrahimović, jugador de Los Ángeles Galaxy, ocupa la tercera posición del ránking y Antoine Griezmann la quinta posición.

¿Qué pensará Shakira de esto? no lo sabemos aún pues está concentrada en su gira "El dorado World Tour", pero seguramente se sentirá feliz de que su pareja y padre de sus dos hijos haya sido elegido como el más sexy del Mundial.

Otros datos de la encuesta

La encuesta arrojó otros resultados interesantes y es que a la mitad de las mujeres consultadas no le importaría tener una relación de pareja con un futbolista, y el 70% tan solo tendría una cita y, si te he visto, no me acuerdo.

