Esta actriz de Hollywood dijo estar cansada de fingir ser humilde: “soy rica y no me disculpo por eso”

Catherine Zeta-Jones, actriz galesa, afirmó a un diario británico que no será más humilde y se cansó de pedir disculpas por ser millonarias.

"Mi vida está completa porque tengo dos hijos increíbles y un marido feliz y sano. Todo está bien, así que tampoco voy a ser humilde con eso. Estoy cansada de ser humilde. De verdad. Siento ser rica, siento estar casada con una estrella de cine, siento no tener mal aspecto", dijo al diario británico The Mirror.

La ganadora del Oscar en el 2002 por la película Chicago señaló que ella y su esposo, la leyenda del cine Michael Douglas, pecan de humildes “no quiero disculparme. Ya basta. Lo único que me importa en mi trabajo”.

La pareja cuenta con una fortuna que supera los 200 millones de dólares. Mencionó que sus dos hijos, Dylan y Carys Douglas, quieren ser actores.

"Ambos quieren ser actores y estoy muy orgullosa. No lo hacen por la fama. Se han criado rodeados de gente famosa. Saben lo que es eso. Ellos quieren aprender el oficio porque es lo que les gusta. Y eso me hace sentir orgullosa. Ellos saben que no es fácil. Son increíbles. No puedo esperar a que todos vean hasta dónde llegarán, porque lo van a hacer. Estoy segura".

La actriz de 48 años no teme envejecer, "estaba en un momento de mi vida exitoso, no estaba atravesando ninguna crisis. Y entonces recordé cómo había empezado tan joven y cómo había logrado el éxito: porque no tenía miedo. Ahora, como mujer madura, como madre y como esposa, ya no tengo miedo a nada".

